تأثير "ماكونو" يبدأ في السعودية.. والإمارات خارج مساره

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، إن تأثير إعصار "ماكونو" على المملكة يبدأ من هذه الليلة (السبت) بتكون السحب على الخرخير والربع الخالي. بحسب ما اوردت وكالة الأنباء السعودية.

وحسب الناطق الإعلامي للهيئة حسين القحطاني، أن من المتوقع أن يصاحب الإعصار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 75كم/س، من فجر السبت على الخرخير.

وأوضح القحطاني أن حالة تأثير الإعصار، ستستمر إلى يوم الثلاثاء، وأن سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر لن تتأثر بارتفاع الأمواج بسبب إعصار "ماكونو".

وقال القحطاني، أن الهيئة ستوافي الجميع بمستجدات الحالة أولاً بأول على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق أرصاد.

وفي الإمارات جدد المركز الوطني للأرصاد تأكيده على أن دولة الإمارات تقع خارج مسار إعصار "ماكونو" الذي تشكل مؤخرا في بحر العرب، وذلك بحسب خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى.

وذكر المركز في بيان له الجمعة " مازالت خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى تشير إلى عدم وصول الإعصار إلى دولة الإمارات وينحصر تأثيره في تدفق كتل هوائية رطبة تعمل على تكون السحب قد تكون ركامية ممطرة أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة ليكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم بوجه عام ".

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، توقع المركز في بيانه استمرار حركة الإعصار في اتجاه الشمال ليصل إلى السواحل الجنوبية العمانية وجنوب شرق اليمن خلال الـ 12 ساعة القادمة وأن يضعف إلى الفئة الاولى بسرعة رياح من 120 إلى 130 كم/س بعد دخوله اليابسة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد فقط وعدم تداول أو ترويج الإشاعات.