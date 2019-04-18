تأجيل اجتماع الدوحة بين ممثلين من أفغانستان و"طالبان"

قال عدد من الأشخاص الذين كان قد تم تحديدهم لحضور الاجتماع المخطط بين وفد من أفغانستان مع ممثلين من حركة طالبان في قطر، إن الاجتماع قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود خلافات حول من سيشارك فيه.

وقال أحد الأشخاص الذين كان من المقرر مشاركتهم في المؤتمر، ويدعى جاويد كوهيستاني، إن عددا من السياسيين الأفغان من ذوي النفوذ، مثل الرئيس السابق حامد كرزاي وبعض القادة البارزين من الجهاديين، لم يكونوا سعداء بتشكيل الوفد المكون من 250 عضوا، والذي أعلنته الحكومة الأفغانية الثلاثاء.

وأوضح الخبير السياسي أن عناصر طالبان لم يكونوا راضين عن القائمة أيضا.

وقال كوهيستاني إن مجموعة من السياسيين ومرشحي الرئاسة، أرسلوا قائمة جديدة تضم عددا أقل من الأسماء، إلى قصر الرئاسة للموافقة عليها، مساء الأربعاء، وهم في انتظار رد الرئيس أشرف غني.

وكان من المفترض أن يتوجه الوفد إلى قطر الخميس.

وفي الوقت نفسه، أكد مصدر في القصر الرئاسي، طلب عدم الكشف عن هويته، تأجيل الاجتماع في الوقت الحالي، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأكدت برلمانية أخرى كان من المقرر حضورها في الاجتماع، وتدعى ريحانة آزاد، تأجيل الاجتماع في الوقت الحالي.

وأضافت أن طالبان لم تكن راضية عن مشاركة عدد كبير من النساء ضمن الوفد – الذي يضم حوالي 40 امرأة – ووافقت على مشاركة عدد صغير فقط منهن لحضور الاجتماع.