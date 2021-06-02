تأجيل اجتماع وزاري عربي تستضيفه قطر

اجلت قطر، استضافة اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، من 8 إلى 15 يونيو/ حزيران الجاري.

جاء ذلك بحسب ما ذكره السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في بيان صادر عن الجامعة الأربعاء.

وقال زكي، إن "الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا يوم 8 يونيو الجاري في الدوحة، تأجل بناء علي طلب من قطر لمدة أسبوع".

وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد يوم 15 من الشهر الجاري، وبدأت الترتيبات لعقده.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدوحة بشأن تفاصيل الاجتماع التشاوري، أو سبب تأجيله.

والسبت، كشف حسام زكي، في بيان أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تشاوريا يوم 8 يونيو في الدوحة، في إطار "رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات السياسية (لم يحددها) ذات الاهتمام المشترك".

ووفق بيان الجامعة آنذاك، تعد "صيغة الاجتماعات التشاورية تقليد معمول به علي مستوي مجلس الجامعة، وتتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو اصدار بيانات ووثائق رسمية".