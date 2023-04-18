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تأجيل الانتخابات البلدية في لبنان

تاريخ النشر: 18 نيسان / أبريل 2023 - 10:42
لبنان
لبنان

البوابه - أرجأ البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها الشهر المقبل وسط أزمة مالية غير مسبوقة في البلاد، حيث تعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الاقتراع بعد أن كان من المقرر إجراؤها في بداية العام الماضي \، دون أن يتم الإعلان عن موعد جديد للتصويت.

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ووافق البرلمان على قانون يمدد تفويض المجالس البلدية ... حتى 31 مايو 2024 على أبعد تقدير".

وفي سياق ذا صلة حذر الياس بو صعب نائب رئيس البرلمان الأسبوع الماضي من أن إجراء الانتخابات البلدية أصبح شبه مستحيلة لافتا إلى النقص في الأموال.
 

كلمات دالة:لبنانالانتخاباتالانتخابات البلدية

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