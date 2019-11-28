تأجيل النطق بالحكم على الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة للمرة الرابعة

قررت محكمة سعودية، الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة، إلى 30 يناير/ كانون الثاني 2020.

جاء ذلك وفق تغريدة لعبد الله، نجل الداعية الإسلامي الموقوف منذ عام 2017 بالمملكة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال عبد الله “في ارتباك متكرر، وتغيير متكرر للإجراءات والقضاة، وفي محاكمة سرّية، تأجلت للمرة الرابعة جلسة النطق بالحكم على الوالد سلمان العودة إلى يوم 30 يناير 2020”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية (غير حكومية، مقرها لندن) في بيان، السلطات السعودية، بإطلاق سراح العودة “فورا دون قيد أو شرط”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم. (الأناضول)