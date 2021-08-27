تأجيل لقاء بايدن و بينيت

اجل البيت الابيض اللقاء الذي كان مقررا اليوم الجمعة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أجل غير مسمى، بسبب الأحداث الأخيرة في أفغانستان.

كابول تؤجل لقاء واشنطن

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية، أن الاجتماع بين بينيت وبايدن الذي كان مقررا في وقت لاحق اليوم بواشنطن، تأجل إلى موعد غير معروف بسبب الهجوم في كابل.‎

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له “على ضوء الأحداث في أفغانستان، تم تأجيل لقاء رئيس الوزراء بينيت مع الرئيس الأمريكي بايدن”. وأضاف البيان “لم يحدد موعد جديد لعقد الاجتماع بعد”.

وفي وقت سابق الخميس، سقط 40 قتيلا و120 مصابا بينهم أطفال وجنود أمريكيون، في انفجار مزدوج شهده محيط “مطار حامد كرزاي” بالعاصمة الأفغانية كابل، وفق إعلام أمريكي.

بينيت يباشر لقاءاته

والثلاثاء، سافر بينيت إلى واشنطن في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه، في 13 يونيو/ حزيران الماضي.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ وصوله واشنطن، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية.