تأجيل مؤتمر طيران بالأردن بسبب فيروس كورونا

أعلنت الجهة المنظمة لمؤتمر للطيران كان من المقرر عقده بالأردن الشهر المقبل تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمناسبة.

كان من المقرر عقد قمة الشرق الأوسط وأفريقيا للطيران، التي ينظمها مركز كابا للطيران، يومي الثاني والثالث من مارس/آذار في الأردن.

وقال كابا إن المناسبة تأجلت بعد دراسة دقيقة لتأثير الفيروس وبالتشاور مع مجموعة المطار الدولي، مشغل المطارات الأردني، الشريكة في تنظيمها.

ولم يتضح بعد متى ينعقد المؤتمر.

كان على قائمة المتحدثين خلال القمة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية تيوولد جيبر مريم وديفيد أوبراين المدير التجاري لدى رايان إير.

وهناك حالات إصابة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط في الإمارات ومصر وإيران.

يثير الانتشار السريع للفيروس الجديد، الذي بدأ من ووهان بالصين في ديسمبر كانون الأول وأودى حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص أغلبهم في الصين، حالة من القلق في أنحاء العالم. (رويترز)