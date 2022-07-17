تأهب في الجزائر تحسبا لتجدد حرائق الغابات

أعلنت الجزائر الأحد، حالة تأهب قصوى في انحاء البلاد، تحسبا لتجدد حرائق الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت وزارة الفلاحة الجزائرية في بيان إنه "نظرا للظروف المناخية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة مما قد يسهل في اندلاع حرائق الغابات نعلن عن حالة تأهب قصوى".

واضافت انه جرى "تفعيل المخطط الوطني للوقاية ومكافحة الحرائق" والذي ينص على انه "يتعين على كافة المسؤولين والجهات المعنية التجند لتجنب أو مواجهة أي طارئ على مدار 24 ساعة، كما تم تعبئة الوسائل المادية والبشرية لذلك".

ولقي 4 جزائريين حتفهم في حرائق نشبت بولايتي سطيف وسكيكدة (شرق)، إلى جانب إتلاف مساحات غابية كبيرة في يونيو/حزيران الماضي.

واصدرت السلطات الجزائرية مؤخرا سلسلة قرارات لمنع تكرار حرائق الغابات، منها تجميد نشاط إنتاج الفحم بصفةٍ مؤقتة، كما منعت عدة محافظات التجوال داخل الغابات، وأعلنت عزمها استئجار طائرات لإطفاء الحرائق.

وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبات بحق المتورطين في حرائق الغابات تصل إلى 30 سنة سجنا، والسجن مدى الحياة في حال خلفت وفيات.

والعام الماضي، شهدت عدة محافظات جزائرية حرائق وُصفت بالأكبر في تاريخ البلاد، تسببت بوفاة 69 شخصا، بينهم 28 عسكريا، إلى جانب خسائر مادية ضخمة، فضلا عن إتلاف نحو 100 ألف هكتار.