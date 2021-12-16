تأهب في فرنسا خوفا من هجمات ارهابية

حذر وزير الداخلية الفنرسي، جيرالد ديرمانان، من خطورة التهديدات الإرهابية على بلاده، مشيرا إلى أن التقييمات بخصوص حدوث هكذا نوع من الهجمات خلال الفترة الحالية مرتفعة جدا.

وفي حديث إلى قناة "France 2"، قال ديرمانان إن "العمل الأمني ​​هو فوق كل شيء عمل الدولة"، محذرا من أن "التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في البلاد ويمكن أن يضرب في أي لحظة".



➡️Noël sous haute sécurité ?



«Nous mettrons les moyens afin de protéger tous les lieux chrétiens. La menace terroriste est toujours élevée.»

🗨️ @GDarmanin Ministre de l’Intérieur



▶️ #les4V @Caroline_Roux pic.twitter.com/EcMzPBuTiw — Caroline Roux (@Caroline_Roux) December 16, 2021

وأضاف: "سوف نضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد". وأضاف "تم تسجيل 37 هجوما إسلاميا منذ العام 2017 في فرنسا".

وعن رأيه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال: "إن ماكرون إنسان متواضع وأيضا يعترف بأخطائه، هو يقوم بعمله وأنقذ الاقتصاد الفرنسي".