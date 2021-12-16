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تأهب في فرنسا خوفا من هجمات ارهابية

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:46
جيرالد ديرمانان
وزير الداخلية الفنرسي، جيرالد ديرمانان

حذر وزير الداخلية الفنرسي، جيرالد ديرمانان، من خطورة التهديدات الإرهابية على بلاده، مشيرا إلى أن التقييمات بخصوص حدوث هكذا نوع من الهجمات خلال الفترة الحالية مرتفعة جدا.

وفي حديث إلى قناة "France 2"، قال ديرمانان إن "العمل الأمني ​​هو فوق كل شيء عمل الدولة"، محذرا من أن "التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في البلاد ويمكن أن يضرب في أي لحظة".
 

وأضاف: "سوف نضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد". وأضاف "تم تسجيل 37 هجوما إسلاميا منذ العام 2017 في فرنسا".

وعن رأيه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال: "إن ماكرون إنسان متواضع وأيضا يعترف بأخطائه، هو يقوم بعمله وأنقذ الاقتصاد الفرنسي".

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