تاجر يضرب 4 فتيات ويجردهن من ملابسهن بتهمة السرقة

تعرضت 4 فتيات في باكستان لانتهاك انساني خطير مارسه احد التجار امام اعين رجال الامن، عندما اقدم على تجريدهن من ملابسهن بعد ان انهال عليهم بالضرب في وجود ونظر الشرطة.

اتهام بالسرقة

القصة جرت في باكستان وتحديدا فيصل أباد بمدينة البنجاب، وحسب ما افاد شهود عيان، فقد اتهم احد اصحاب المحلات مجموعة من النساء بالسرقة، من دون تاكيد او نفي الواقعة، وقال الشهود ان النساء سرقن بعض الاغراض عن الرفوف وتم اكتشافهن عن طريق الكاميرات ، حيث انهال عليهن التاجر بالضرب قبل ان يعريهن ويخرجهن الى الشارع واحدة تلو الاخرى

واظهرت الكاميرات انه تم جر امرأة أخرى من قبل ثلاثة رجال من كاحليها ومعصمها ثم إلقائها على الأرض بالقرب من المرأة الأولى، في هذه الأثناء، كانت امرأة ثالثة عارية من الخصر إلى أسفل تقف بجوارهم بينما تُضرب المرأة الرابعة - وهي عارية أيضًا بـ عصا.

منعهن من محاولة التستر

وفيما كانت النساء يصرخن ويبكين أثناء الهجوم ويحاولن حماية أنفسهن بأذرعهن، وحاولت إحدى المتهمات التستر بشال أزرق هجم عليها العامل والتاجر وجردوها منه لتقف عارية إلا من بعض الملابس الداخلية.

وقال صاحب المحل ويدعى صدام، أنه ضبط النساء يسرقن وعندما أراد استعادة بضاعته المسروقة مزقت النساء ملابسهن وخرجن من المحل يصرخن .

الجمهور يسخر منهن

وبدلا من حمايتهن او فض الاشتباك على الاقل، فقد اشار شهود الى ان النساء الأربعة لم يجدن من يدافع عنهن فقد كان الناس يسخرون ويطلقون صفيرًا في أبواق السيارات وتم عرض النساء في الشارع عاريات ذهاباً وإياباً لمدة ساعة قبل تنبيه شرطة البنجاب والتدخل، الا ان التاجر واصل عقابه لهن امام اعين رجال الامن

التاجر: مزقن ثيابهن

اعتقل في نهاية المشهد خمسة اشخاص لكن لم يتضح من الذي تم القبض عليه والتهم الموجهة إليه، وقالت النساء في إفاداتهن للشرطة إنهن دخلن إلى محل المعدات الكهربائية وطلبن الماء وأن صاحب المحل ادعى أنهن يسرقن وقام بإخراجهم مع 3 موظفين وشخص آخر وضربوهن بعد ذلك وتمزيق ملابسهم من قوة الضرب .