تبادل أسرى بين المعارضة السورية والنظام بريف حلب الغربي

أتمّت فصائل المعارضة السورية، الجمعة، صفقة تبادل أسرى مع قوات النظام في ريف حلب الغربي.

وأفادت مصادر بأن النظام أطلق سراح اثنين من مقاتلي المعارضة المعتدلة، مقابل جثة شخص قاتل في صفوفه تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت أن صفقة التبادل تمت بوساطة الهلال الأحمر السوري.

يذكر أن قوات النظام أسرت مقاتلين اثنين من المعارضة خلال المعارك الأخيرة غربي حلب قبل 3 أسابيع.

وشنت قوات النظام والمجموعات المسلحة الأجنبية المدعومة من إيران، قبل نحو شهر، هجوما بريا بإسناد جوي روسي على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة غربي حلب.