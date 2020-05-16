تبادل أسرى بحلب بين القوات الحكومية و"هيئة تحرير الشام"

أفرجت "هيئة تحرير الشام" في اطار عملية التبادل عن عنصرين من القوات الحكومية، أحدهما برتبة عقيد.

شهدت محافظة حلب السورية السبت، عملية تبادل للأسرى بين قوات الحكومة السورية و"هيئة تحرير الشام".

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن عملية تبادل الأسرى تمت في مدينة "دارة عزة" بالريف الغربي لحلب.

وأوضحت المصادر، أن نظام الأسد أطلق سراح 3 عناصر من "هيئة تحرير الشام"، وعنصر من "أحرار الشام".

في حين أطلقت "هيئة تحرير الشام" سراح عنصرين من النظام، أحدهما برتبة عقيد، بحسب المصادر.

