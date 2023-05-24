تبادل نيران بين الجيش الاسرائيلي ومسلحين استهدفوا مسيرة تابعة له في سوريا

اعلن الجيش الاسرائيلي الاربعاء، انه اطلق نيران مدافعه الرشاشة نحو منطقة في سوريا انطلقت منها اعيرة نارية باتجاه طائرة مسيرة تابعة له كانت تحلق في اجواء المنطقة.

وقال الجيش على لسان المتحدث باسمه افيخاي ادرعي انه وجه نيران رشاشاته نحو منطقة انطلقت منها اعيرة من سلاح خفيف في سوريا صوب المسيرة التي اشار الى انها لم تصب باضرار و"واكملت ..مهمتها بنجاح".

واضاف ادرعي أن الطائرة المسيرة كانت تقوم بمهمة "جمع معلومات اعتيادية".

تعرضت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع لاطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية عندما كانت تهم بمهمة جمع معلومات اعتيادية حيث ردت قوات جيش الدفاع باطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها اطلاق النار. لم تتعرض المسيرة لأية أضرار وواصلت مهمتها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 24, 2023

وواظبت اسرائيل منذ سنوات على شن هجمات في سوريا ضد ما تقول انها اهداف مرتبطة بايران التي عززت نفوذها في هذا البلد من اجل دعم رئيسه بشار الاسد خلال الحرب التي اندلعت عام 2011.