تبادل نيران بين الجيش الاسرائيلي ومسلحين استهدفوا مسيرة تابعة له في سوريا

اعلن الجيش الاسرائيلي الاربعاء، انه اطلق نيران مدافعه الرشاشة نحو منطقة في سوريا انطلقت منها اعيرة نارية باتجاه طائرة مسيرة تابعة له كانت تحلق في اجواء المنطقة.
وقال الجيش على لسان المتحدث باسمه افيخاي ادرعي انه وجه نيران رشاشاته نحو منطقة انطلقت منها اعيرة من سلاح خفيف في سوريا صوب المسيرة التي اشار الى انها لم تصب باضرار و"واكملت ..مهمتها بنجاح".
واضاف ادرعي أن الطائرة المسيرة كانت تقوم بمهمة "جمع معلومات اعتيادية".
وواظبت اسرائيل منذ سنوات على شن هجمات في سوريا ضد ما تقول انها اهداف مرتبطة بايران التي عززت نفوذها في هذا البلد من اجل دعم رئيسه بشار الاسد خلال الحرب التي اندلعت عام 2011.