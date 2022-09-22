  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية

تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2022 - 01:54
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

كشف رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عن إجراء عملية تبادل 200 أسير حرب بوساطة تركية، وذلك في أعقاب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبين أردوغان خلال  تصريحات للصحافيين في البيت التركي بنيويورك، أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا هي "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين" إذ أن جهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة.

وأعرب عن الشكر لنظيريه الروسي والأوكراني على إتاحة الإمكانية لتبادل الأسرى، وقال: “أود أيضًا أن أشكر كل زملائنا الذين بذلوا جهدًا في هذه العملية”.

كلمات دالة:الرئيس التركي رجب طيب أردوغانرجب طيب أردوغان

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...