تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية

كشف رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عن إجراء عملية تبادل 200 أسير حرب بوساطة تركية، وذلك في أعقاب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبين أردوغان خلال تصريحات للصحافيين في البيت التركي بنيويورك، أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا هي "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين" إذ أن جهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة.

وأعرب عن الشكر لنظيريه الروسي والأوكراني على إتاحة الإمكانية لتبادل الأسرى، وقال: “أود أيضًا أن أشكر كل زملائنا الذين بذلوا جهدًا في هذه العملية”.