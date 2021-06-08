تبون: موقف الجزائر من الصحراء الغربية ثابت

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن موقف البلاد من الصحراء الغربية ثابت ولم يتغير مهما كانت الظروف".

وقال تبون لقناة "الجزيرة": "موقفنا ثابت ولم يتغير من الصحراء الغربية ولا نقبل بالأمر الواقع مهما كانت الظروف"، مضيفا أن المناورات العسكرية للجيش في الفترة الأخيرة لضمان جاهزيته لأي طارئ.

وعلّق تبون على قضايا عدة بينها الأوضاع في ليبيا، حيث قال إن بلاده رفضت أن تكون طرابلس أول عاصمة عربية ومغاربية يحتلها من سماهم المرتزقة.

وأشار إلى أن الجزائر كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس، وأنها حين أعلنت أن طرابلس خط أحمر كانت تقصد ذلك جيدا، معتبرا أن الرسالة وصلت لمن يهمه الأمر

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، بعد عودة الأخير، من رحلة علاجية بإسبانيا:



الجزائر كانت ولا تزال دوما مع القضايا العادلة، ولقد برهنتم فعلا بأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، دولة تبحث عن العدل وتحترم العدالة. pic.twitter.com/3y7Qx1YP7H — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) June 2, 2021

في وقت سابق، زار الرئيس الجزائري زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في المستشفى المركزي للجيش في العاصمة بعد رحلة علاج في إسبانيا، وأكد خلال اللقاء: "الجزائر كانت ولا تزال دوما مع القضايا العادلة، ولقد برهنتم فعلا بأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، دولة تبحث عن العدل وتحترم العدالة