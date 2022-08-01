تبون يستضيف حوارا فلسطينيا ويتحدث عن مشاركة سورية في القمة العربية

تستضيف الجمهوريةالجزائرية حوارا بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين بهدف انهاء الانقسام والقطيعة وذلك قبيل انعقاد القمة العربية المرتقبة في نوفمبر المقبل وفق ما أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون

الجزائر: فلسطين فريسة سهلة بسبب الانقسام

وأوضح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في لقاء مع اعلاميين جزائريين أن فلسطين ستكون فريسة سهلة بدون الوحدة والتلاحم بين الفلسطينيين، وستكون مسألة نيل استقلالها أمرا صعبا.

وياتي اعلان الرئيس الجزائري في أعقاب لقاء سابق جمع الرئيس الجزائري و نظيره الفلسطيني محمود عباس و رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالجزائر خلال احتفالات ذكرى الاستقلال يوم 5 يوليو الماضي. وأكد، أن بلاده تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

مشاركة سوريا في القمة العربية

كما تحدث تبون عن القمة العربية المقرر تنظيمها في نوفمبر المقبل وذلك وسط حراك تقوم به الجزائر لضمان مشاركة سوريا فيها حيث شدد على أن الجزائر لديها أكثر من القدرة على لم الشمل، حيث لديها المصداقية.وأكد تبون “الأسرة العربية ستجتمع في الجزائر، والجزائر أولى بجمع الشمل”.

وزار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة دمشق قبل اسبوع والتقى بالرئيس السوري بشار الاسد ، واكد الرئيس الجزائري أن القمة العربية المقبلة في نوفمبر هدفها لم شمل العرب مشددا على أنه ليس لدى بلاده أي مشكلة مع أي دولة عربية.