تبون يلتقي بوتين.. ويؤكد: الضغوط الدولية لن تؤثر على علاقاتنا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن روسيا تقدم الدعم لبلاده في مجال التسليح والدفاع عن استقلالها في ظل الظروف الإقليمية الصعبة.

وأشار الرئيس الجزائري خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو، اليوم الخميس، إلى أن هذا يعكس عمق الصداقة بين البلدين التي استمرت منذ فترة طويلة ولم تتغير.

وقدم تبون شكره للرئيس الروسي خلال اجتماعهما اليوم، مشددا على عمق العلاقات بين الجزائر وروسيا، وقال: "العلاقات بين روسيا والجزائر قائمة منذ 60 عامًا وأن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذه العلاقة والصداقة المتبادلة".

وأشار الرئيس تبون، إلى وجود ضغوط دولية، ولكنه أكد أنها لن تؤثر على العلاقات بين البلدين.

في إضافة إلى ذلك، قدم الرئيس تبون التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة "يوم روسيا"، معبرًا عن أهمية التشاور مع الأصدقاء في جميع الظروف وفي جميع القضايا.

كما تطرق تبون أيضًا إلى عدة محاور، بما في ذلك حصول الجزائر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن بفضل الدعم الذي تلقاه من الأصدقاء، بما في ذلك روسيا.

وأكد الرئيس الجزائري أن هناك توافقًا بين الجانبين الروسي والجزائري في معظم القضايا قبل أن يتشاوروا، خاصة في ضوء الوضع الدولي المضطرب.

وقد طالب تبون بسرعة دخول الجزائر في منظمة "بريكس" للخروج من سيطرة الدولار واليورو، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الجزائري.



