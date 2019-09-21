تجدد المعارك بين قوات حفتر و"الوفاق" جنوبي طرابلس

المعارك تجددت بعدما حاولت قوات حفتر التقدم باتجاه معسكر اليرموك جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

تجددت الاشتباكات السبت، بين قوات حكومة “الوفاق” ونظيرتها التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، في محوري الخلاطات واليرموك جنوبي العاصمة طرابلس بعد هدوء استمر أكثر من أسبوع.

وقال مصطفى المجعي المتحدث باسم عملية “بركان الغضب” التابعة للوفاق، إن الاشتباكات تجددت بعدما حاولت قوات حفتر التقدم باتجاه معسكر اليرموك.

وأضاف المجعي أن قوات “الوفاق” لا تزال تحافظ على جميع تمركزاتها، غير أنها تكبدت ثلاثة قتلى حتى ظهر السبت.

وأشار المتحدث إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى ساعات ما بعد الظهيرة، وأن تعزيزات لقوات “الوفاق” وصلت المكان لصد هجوم قوات حفتر.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

إلا أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق هدفها رغم مكاسب ميدانية “محدودة” في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها في الآونة الأخيرة وخسارتها الكثير من مناطق سيطرتها.

