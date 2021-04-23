تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية في القدس

تجددت المواجهات مساء الجمعة، بين القوات الاسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية ومحيط المسجد الاقصى، في وقت شارك عشرات الالاف في صلاة التراويح في المسجد.

واستهدف عناصر في قوات الاحتلال، الشبان المقدسيين الذين تواجدوا في منطقة باب العامود، بالقنابل المُدمعة، فيما اندلعت مواجهات في سلوان.

وشهدت المنطقة المحاذية لباب العامود استنفارا أمنيًّا لعناصر شرطة الاحتلال، سرعان ما تطوّرت إلى تفريق الشبان بالقنابِل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، مقدسيا بعد احتجازه.

وأفادت وكالة "وفا" للأنباء بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عامر أبو ميالة، بعد احتجازه قرب باب الأسباط أثناء دخوله لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

واعتدى عناصر من شرطة الاحتلال، في وقت سابق الجمعة، على مظاهرة لأهالي حيّ الشيخ جرّاح ضدّ نيّة الاحتلال طرد العائلات من منازلها لصالح مستوطنين، كما تمّ اعتقال مقدسيّ بعد احتجازه قرب المسجد الأقصى.

في حين ذكرت كتائب القسّام، الذراع العسكريّ لحركة حماس، في بيان، أن الشرارة في القدس المحتلّة "ستكون فتيل الانفجار في وجه العدو المجرم"، محذّرةً من "قلب الطاولة على رؤوس الجميع".

كما اعتدت قوات الاحتلال على الصحافيين الموجودين في الشيخ جراح، ومنعتهم من تغطية الوقفة.

ورفع المشاركون لافتات دعت لإنقاذ الحي من عمليات الاستهداف الإسرائيلي المتواصلة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إن قرارات الإخلاء بحق المنازل في حي الشيخ جراح تأتي ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها. ويتظاهر الأهالي بشكل أسبوعي في الشيخ جراح.

واندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية صوب المواطنين في الحارة الوسطى.

عشرات الالاف يؤدون التراويح في الأقصى

وأدى نحو 75 ألف مصل، مساء الجمعة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" في رحاب المسجد الأقصى، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة في بيان مقتضب، بأن 75 ألف مصل أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع الزائرين من الوصول إلى الأقصى.

واحتشد آلاف المقدسيين في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى، للتنديد بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شبعنا ومقدساتنا.

وشارك آلاف الفلسطينيين، مساء الجمعة، في مسيرة حاشدة داخل المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، تعبيرا عن رفضهم الاعتداءات الإسرائيلية بحقهم منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الآلاف تجمهروا بشكل عفوي عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، وهتفوا ضد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بالمدينة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات من بينها: "عالقدس رايحين شهداء بالملايين"، بحسب مراسل الأناضول.

والخميس، شهدت مدينة القدس، وأنحاؤها مواجهات بين الفلسطينيين العزل وقوات إسرائيلية مدججة بالسلاح، ما أسفر عن إصابة 105 فلسطينيين على الأقل بجروح بين طفيفة ومتوسطة.

وتشهد مدينة القدس عامة، والمسجد الأقصى خاصة، منذ بداية شهر رمضان الجاري، مناوشات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، بسبب محاولات الأخيرة منع التجمعات والفعاليات الرمضانية السنوية وسط المدينة.

وقد وقعت المواجهات في القدس تزامنًا مع شنّ مئات المستوطنين الإسرائيليين اعتداءات في عدة مناطق من القدس على منازل فلسطينيين، الذين بدورهم تصدوا لهم.

وتأتي اعتداءات المستوطنين، استجابة لدعوات يمينية إسرائيلية انتقامية من الفلسطينيين في القدس، ردا على ما وصفوه بـ "هجمات شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين بالمدينة".