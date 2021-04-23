حماس تهدد بـ"قلب الطاولة" في حال استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بالقدس

"قدسنا دونها الدماء والأرواح وفي سبيلها نقلب الطاولة على رؤوس الجميع ونبعثر كل الأوراق". #القدس_تنتفض.

حذّرت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" الجمعة، إسرائيل من "اختبار صبرها"، وذلك ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان أصدرته "كتائب القسام" على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس المحتلة.

وأفاد البيان: "نقول للعدو الذي يظن أنه يمكن أن يستفرد بأقصانا وأهلنا في القدس بأن لا يختبر صبرنا، فقدسنا دونها الدماء والأرواح وفي سبيلها نقلب الطاولة على رؤوس الجميع ونبعثر كل الأوراق".

وأضاف: "نقول لشبابنا المرابطين وأهلنا في القدس: لقد بلغتنا أصداء صيحاتكم المباركة ومواجهاتكم البطولية، ولتعلموا أيها الأبطال أن من خلفكم مقاومة صلبة ومتأهبة، ستشكل لكم ولأقصانا وعاصمتنا المقدسة سيفاً ودرعاً فمعركتكم معركتنا ودمكم دمنا ونبضكم نبضنا".

وتابعت: "الشرارة التي تشعلونها اليوم ستكون فتيل الانفجار في وجه العدو المجرم، وحينها ستجدون كتائبكم ومقاومتكم حيث ينبغي أن تكون في قلب معركتكم تلقن العدو الدروس القاسية وغير المسبوقة".

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة "باب العامود" التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

وبلغت الأحداث ذروتها مساء أمس وفجر اليوم الجمعة، حيث شهدت المدينة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا في المدينة، وأسفرت الأحداث عن وقوع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين.

وتصدى فلسطينيون لمئات المستوطنين الذين هاجموا منازلهم، في عدة مناطق بمدينة القدس خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم.

وقال فلسطينيون لوكالة الأناضول، إن الشرطة الإسرائيلية انضمت إلى المستوطنين في الاعتداء عليهم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) أنّ الحصيلة النهائية لإصابات المواجهات التي اندلعت مساء الخميس مع قوات إسرائيلية، وسط مدينة القدس، وصلت إلى 105، بينها 22 إصابة متوسطة تم نقلها لمستشفى المقاصد بالمدينة.

إصابة عشرات الفلسطينيين بالضفة

الى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين أغلبهم بحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان ببلدة "كفر قدوم"، شمالي الضفة الغربية.

وقال مراد شتيوي، المسؤول بهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" بالبلدة، في بيان، إن "شابا أصيب بعيار إسفنجي في اليد، والعشرات بالاختناق الشديد جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان".

وأضاف أن "العشرات من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الأعيرة الإسفنجية وقنابل الغاز".

وأوضح شتيوي أن جميع الإصابات "عولجت ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني".

ومنذ 17 عاما، ينظم أهالي كفر قدوم، مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان، ومطالبة بفتح شارع رئيسي بالبلدة تغلقه سلطات الاحتلال.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي، بمستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.