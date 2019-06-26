تجدد المواجهات جنوب العاصمة طرابلس

تشهد مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الليبي التي يقودها خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وتجددت المواجهات بمنطقة أبوشيبة القريبة من مدينة غريان التي تسيطر عليها قوات حفتر منذ بدء المعارك، مع سيطرة قوات الوفاق على منطقة القواسم ومشروع أوبشيبة الزراعي، بحسب وفق ما صرح به اللواء أحمد أبوشحمة آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق.

ونقلت إحدى الفضائيات عن عميد بلدية غريان يوسف البديري إن قوات الوفاق سيطرت على القواسم وتتقدم لتحرير المدينة بالكامل دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة “الوفاق” التي تصد الهجوم.