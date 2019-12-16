تجدد المواجهات جنوب العاصمة طرابلس

جددت، الإثنين، الاشتباكات المسلحة بين القوات التابعة للحكومة الليبية، ومسلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس، وسط سماع أصوات للمدفعية الثقيلة، وفق مصدرين متطابقيْن.

وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا، إن “مسلحي حفتر هم من بادروا بالهجوم على تمركزات قواتنا، وجار الآن التعامل مع الهجوم”.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الأناضول بأن أصوات للمدفعية الثقيلة تسمع من حين لآخر في الأحياء الجنوبية للعاصمة.

وحسب المصدر نفسه، شهدت محاور القتال في طرابلس، خلال اليومين الماضيين، هدوءا حذرا، فيما تعتبر هذه المرة الأولى التي تبادر فيها قوات حفتر بالهجوم، وذلك منذ خطاب ألقاه الأخير قبل أيام وزعم فيه بدء عملية اقتحام العاصمة.

والخميس الماضي، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام طرابلس، زعم حفتر بدء “المعركة الحاسمة” للتقدم نحو قلب العاصمة.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.