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تجدد المواجهات في الهند إثر دخول امرأتين معبدا هندوسيا

تجدد المواجهات في الهند إثر دخول امرأتين معبدا هندوسيا
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