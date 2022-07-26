تجدد مظاهرات في الخرطوم منددة بالعنف القبلي

تجدّدت في الخرطوم عاصمة السودان مظاهرات احتجاجية تندد بالعنف القبلي الذي شهدته مناطق جنوب شرقي البلاد في الآونة الأخيرة.

وخرج المئات في شوارع الخرطوم بدعوة من “قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، تحت شعار: "السودان الوطن الواحد" للتنديد بالعنف القبلي الذي أوقع قتلى وجرحى بولاية النيل الأزرق.

ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية ورددوا شعارات: “لا جهوية ولا قبلية.. السودان الوطن الواحد” و"لا للعنصرية.. لا القبلية" و"الثورة ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات".

والإثنين، كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 31 ألف شخص، جراء الاشتباكات القبلية الأخيرة جنوب شرقي البلاد.

وفي 15 يوليو/ تموز الجاري، شهدت ولاية النيل الأزرق اشتباكات قبلية، أسفرت عن مقتل 109 أشخاص، وفق تصريح وزير الصحة بالولاية جمال ناصر.

وخلال الأيام الماضية، شهدت عدة مدن سودانية بينها العاصمة الخرطوم احتجاجات منددة بأحداث العنف القبلي.

ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة “الهمج” لطرد قبيلة “الهوسا” من الولاية السودانية، باعتبارهم “سكان غير أصليين” فيها.