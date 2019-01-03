تجدّد الاعتصامات في العاصمة الأردنية

طالب المحتجّون بإقالة حكومة عمر الرزاز؛

تجمّع مئات الأردنيين من المواطنين والحراكات الشبابية والحزبية، مساء اليوم الخميس، في ساحة مستشفى الأردن بالعاصمة الأردنية عمان، وسط حضور أمني مكثّف.

وتتواصل الاعتصامات بالقرب من الدوار الرابع بمدينة عمان، في كل خميس منذ ستة أسابيع؛ رفضاً لسياسات الحكومة، وللمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، ورفضاً لقانون ضريبة الدخل.

وشهد محيط الساحة طوقاً أمنياً، بالإضافة لانتشار قوات الدرك بمنطقة الاعتصام، كما أغلقت الأجهزة الأمنية الدوار الرابع والطرق المؤدّية إليه.

ومطلع فبراير 2018، رفعت الحكومة الأردنية الدعم عن الخبز بوضع سقوف سعرية جديدة لأصنافه الشعبية في البلاد، وهو الأمر الذي أدّى إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات على قرارات الحكومة بهذا الشأن.

ورغم تهدئة الحكومة للمحتجّين، طوال الأشهر الماضية، فإن الاحتجاجات تجدّدت، مطلع ديسمبر الجاري، في محيط الدوار الرابع، قرب رئاسة الوزراء بالعاصمة عمّان؛ احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل الذي أقرّه البرلمان قبل ذلك بأيام.

وطالب المحتجّون بإقالة حكومة عمر الرزاز؛ التي اعتبروا أنها تسبّبت بغلاء المعيشة على المواطنين، وفق ما نقلته مواقع محلية عن المتظاهرين.