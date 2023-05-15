تحالف أردوغان يحصد أغلبية مقاعد البرلمان التركي

أظهرت نتائج الإنتخابات البرلمانية في تركيا، اليوم الإثنين، فوز تحالف "الجمهور" الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأغلبية مقاعد البرلمان.

وحصد تحالف أردوغان، في الإنتخابات التي جرت أمس الأحد، أكثر من 320 مقعدا في البرلمان من بين إجمالي المقاعد البالغ عددها 600 مقعد، وفقا لتليفزيون "تي آر تي" الرسمي.

وحصل حزب العدالة والتنمية، بقيادة الرئيس التركي، على 266 مقعدا من أصل 320 مقعدا من التحالف الذي يقوده اردوغان، فيما حصل تحالف "الشعب" المعارض، على 213 مقعدا، حسب بيانات أوردها التلفزيون الرسمي.

ويستعد الأتراك للذهاب إلى جولة جديدة من الانتخابات الرئاسية، في 28 مايو الجاري، على الرغم من تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.35%، مقابل 45٪ لمنافسه كيليتشدار أوغلو.

وستجري الجولة الثانية من الإنتخابات، لعدم فوز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات، بعد الإنتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية، وفقا لقناة تي أر تي التركية الحكومية.

والمرشحون الأربعة الذين تنافسوا تنافسوا على منصب رئيس الجمهورية، هم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات

