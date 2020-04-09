تحديث مستمر.. اخر التطورات على انتشار فايروس كورونا

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ89 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.

ايطاليا

أودى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بحياة حوالي مئة طبيب في هذا البلد الذي بلغت حصيلة الوفيات بالمرض فيه 18 ألفا، حسبما أعلنت نقابة الأطباء لوكالة فرانس برس.

و أعلن في إيطاليا الخميس تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع تعداد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 17669، في حين تخطت الإصابات الـ135 ألفا.

- ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في سويسرا إلى 756 شخصا والإصابات تتخطى 23500.

- تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع العدد إلى 582 حالة.

- وزارة الصحة الإيرانية: أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران تتخطى 66 ألفا، وتسجيل 117 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 4110.

- أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا تصل إلى 15238 حالة وفاة.

- المجر تسجل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا في دور المسنين بالعاصمة بودابست.

- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 910.

السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 3287 حتى الآن.

وأكدت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الوفيات 44 حالة، مقابل 35 حالة تعافي جديدة بحيث وصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 666 شخصا.

ومن اللافت أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بكورونا لم تتجاوز 300 حالة منذ بدء انتشار العدوى في السعودية، وكان هذا المعدل عند مستوى 272 حالة قبل يومين.

المغرب

سجلت السلطات الصحية المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة بلغ حتى الآن 1346 حالة، وتشافى ستة مرضى خلال اليوم الأخير بالكامل من الفيروس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 103.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 4770.

البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 32 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 6 حالات قادمة من الخارج، و26 حالة مخالطة لحالات قائمة.

وبهذه الأرقام، بلغ عدد الحالات المصابة 855 شخص، و5 وفيات، و495 حالة تعافي في البحرين.

جيبوتي

ذكر بيان لوزارة الصحة في جيبوتي، اليوم الخميس، أنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقال البيان، إن هناك 140 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس إجمالا بينما تعافى 28 شخصا من المرض.

هولندا

قالت السلطات الصحية في هولندا، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 1213، اليوم الخميس، إلى 21762 كما تم تسجيل 148 وفاة جديدة.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان يومي إن عدد الوفيات بلغ 2396.

كندا

اعلنت كندا الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد يتراوح بين 11000 و22000 في البلاد.

وقال مسؤولون صحيون في مؤتمر صحفي إن عدد القتلى في كندا بسبب الفيروس من المرجح أن يتراوح بين 11 ألفا و22 ألفا في نهاية أزمة تفشي الوباء. ولفت المسؤولون إلى أنهم توقعوا وفاة ما بين 500 و700 شخص بحلول 16 أبريل، في حين بلغ عددهم حتى الآن 435 شخصا.

- سنغافورة تسجل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية ليصل إجمالي المصابين إلى 1910.

- وزارة الصحة الموريتانية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7 إصابات.

- أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1560 حالة.