تحديد اسباب كارثة انفجار القطار في محطة مصر

الجرار المنكوب مخصص لتدوير القطارات

كشف مصدر بهيئة السكك الحديدية، عن تفاصيل تحرك القاطرة المنكوبة في محطة مصر دون سائق جعلها تصطدم بالمبنى والأرصفة، حيث تسبب الأمر بكارثة أدت إلى وقوع 30 قتيلا واصابة 50

وقال المصدر إن رقم القاطرة هو 2310، حيث حدثت مشادة بين سائقها وعامل الوردية في موقع الصيانة في المحطة، وكانت القاطرة تتحرك بشكل بطيء ثم اشتدت سرعتها ولم يلحقاها، مشيرا إلى أن القاطرة تحركت بشكل سريع فاصطدمت بالأرصفة رقم 4 و5 و6 ومبنى الهيئة الرئيسي.

وأوضح المصدر وفقا لجريدة "الشروق" المصرية، أن المتسببين في الواقعة فرا هاربين بمجرد رؤيتهما للانفجار والتصادم، وقال إنها لم تكن الواقعة الأولى إذ حدثت مرتين سابقا، وتم ترك القاطرة تتحرك وحدها.

وقال المصدر إنه في المرة الأولى تحرك قطار في الإسكندرية منذ عامين، دون سائق أثناء تصليحه داخل ورشة الصيانة، وأنقذت العناية الإلهية المكان من كارثة.

وأوضح أن الواقعة الثانية كانت داخل ورشة الفرز في محطة مصر منذ عام ونصف العام بسبب انحدار الرصيف، وأيضا تمت السيطرة على الوضع حينها دون خسائر.

وأشار المصدر إلى أن "الجرار المنكوب مخصص لتدوير القطارات بعد وصولها للمحطة الرئيسية"، مؤكدا أنه يجري الآن التحقيق مع السائق المتعهد باستلامه.