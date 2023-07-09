تحدي القفز المميت على "تيك توك": 4 وفيات في ألاباما

في ظل تزايد الظاهرة السلبية للتحديات الخطرة على منصات التواصل الاجتماعي، يتفاعل الكثيرون مع هذه الظواهر المميتة في سعيهم لجذب عدد أكبر من المتابعين، ولكن للأسف فإن هذه الأفعال تهدد حياتهم.

واحدة من أحدث هذه الظواهر هي تحدي القفز من القوارب أثناء سيرها بسرعة، والذي أسفر مؤخرا عن مصرع أربعة أشخاص تعرضوا لكسور في أعناقهم، بولاية ألاباما بالولايات المتحدة.

وانتشر تحدي القفز من القوارب عبر تطبيق "تيك توك"، حيث يمكن رؤية الشباب والشابات وهم يقفزون من الخلفية للقوارب أثناء تحركها بسرعة عالية.

أنشطة مائية خطرة

يتضمن هذا التحدي مشاركة الأفراد في أنشطة مائية خطرة، حيث يقفز المشاركون من الخلفية للقارب على سلم بطريقة استعراضية، بينما يستمر القارب في الحركة.

وحسب المسؤولين في ولاية ألاباما، تم التعامل مع أربع حالات غرق في الأشهر الستة الماضية كان بإمكانهم تجنبها بسهولة.

وصرح جيم دينيس، عضو فريق الإنقاذ في تشايلدرسبرج: "شهدنا في الأشهر الستة الماضية أربع حالات غرق كان بإمكانها تجنبها بسهولة".

وأضاف أن الأشخاص الذين قفزوا من القارب تحت تأثير تحدي "تيك توك" كسروا أعناقهم على الفور، وهذا ما يعرف بالموت الفوري.

يعتقد الكابتن دينيس أن الأشخاص الذين يُصوّرون أنفسهم على الكاميرا عرضة للقيام بأعمال غبية، حيث يرغبون في التباهي أمام أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أن واحدة من الحوادث وقعت في فبراير حينما كان الضحية يستمتع بوقته مع زوجته وأطفاله الثلاثة وأحبائه الآخرين على متن القارب، وتم توثيق وفاته على الفيديو.

لقطات مثيرة للجنون

تظهر مقاطع الفيديو على "تيك توك" لقطات مثيرة للجنون للأشخاص وهم يقفزون ويستعرضون في الماء بعد القفز من مؤخرة القوارب السريعة الحركة.

يُعتقد أن إحدى مقاطع الفيديو تم تصويرها في بحيرة نورمان بولاية نورث كارولينا، وتظهر خمسة أشخاص وهم يقفزون ويستعرضون في الماء.

أعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن هذه المقاطع، مشيرين إلى وفيات أخرى مرتبطة بـ"تحديات الجنون".

وبعد التقارير الأخيرة من ولاية ألاباما، انتشرت لقطات كثيرة، تمت مشاركتها في الأصل في عام 2021، محذرة من الوفيات المرتبطة بهذه الأعمال الخطرة.

وعلق أحدهم قائلاً: "هذا خطير جدًا وليس أمرًا رائعًا"، فيما قال آخر: "هذا خطير جدًا! أربعة أشخاص كسروا أعناقهم وماتوا بسبب ذلك".

