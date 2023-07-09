الكاميرات ترصد بايدن وزوجته بملابس السباحة (فيديو)

نُشرت لقطات تُظهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يستمتع بوقته على إحدى الشواطئ الأمريكية خلال إجازته.

وقضى بايدن يوم السبت في شاطئ ولاية ديلاوير، حيث تم رصده من قبل الكاميرات وهو يتمتع ببعض الوقت الهادئ ويستمتع بحمام الشمس برفقة زوجته وأفراد آخرين من أسرته.

في الفيديو المنتشر، يظهر الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عامًا وهو يرتدي سروال سباحة أزرق مزين برسوم السلاحف البحرية، وقميص بولو أبيض، ويرتدي قدميه في الرمال إلى جانب السيدة الأولى، جيل بايدن.

أثارت هذه الإجازة، التي استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا، جدلاً واسعًا بين الأمريكيين، حيث يرون أنه يجب على الرئيس التوقف عن مغادرة العاصمة والتركيز على حل الأزمات التي تواجه البلاد.

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يستمر في أداء مهام عمله من أي مكان وفي أي وقت.

تأتي هذه العطلة قبل انطلاق جولة الرئيس بايدن إلى أوروبا، حيث من المقرر أن يزور لندن في المقام الأول، ثم يتوجه إلى عاصمة ليتوانيا فيلنيوس للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في 11 و 12 يوليو/تموز الحالي.

