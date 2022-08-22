تحذير من طفرات أشد خطورة من "كورونا".. ودعوة لتعزيز اللقاحات قبل الخريف

حذر رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، من احتمال ظهور طفرات أكثر خطورة من فيروس كورونا، داعيا إلى تعزيز اللقاحات للسكان قبل الموسم الوبائي الجديد في الخريف.

وقال رئيس مركز "غاماليا"، إن "دلتا كرون" السلالة الهجينة بين "دلتا" و"أوميكرون"، تظهر قدرات عجيبة على التغير، كما أن قدرتها الكامنة عالية جدا.

وأشار غينسبورغ إلى أن "دلتاكرون"، ليس بإمكانها تقديم طفرات منفردة فحسب بل واظهار طيف واسع من الطفرات، بما فيه طفرة خطيرة لفيروس "كورونا".

وأوضح أن سلالة "دلتاكرون" لا تشكّل في الوقت الراهن خطورة كبيرة على السكان ويمكن ألا يؤدي إلى اندلاع وباء واسع النطاق.

فيما دعا العالم السكان إلى تعزيز اللقاحات التي قد تلقوها قبل قدوم الموسم الوبائي الجديد في الخريف.

يذكر أن هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق باكتشاف 6 مرضى أصابتهم سلالة "دلتاكرون"، وقالت إن مسار المرض كان خفيفا، ولم تكن هناك حاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.

عدوى "كورونا"

وكشفت دراسة حديثة عن الفترة التي يستمر فيها مريض فيروس كورونا معديا للآخرين، وذلك في حالات الإصابة المتوسطة.

وحسب نتائج الدراسة التي أجرتها "إمبريال كوليدج" في لندن، فإن معظم المصابين بـ"كوفيد 19" يمكنهم نقل العدوى لغيرهم لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام منذ بدء ظهور الأعراض عليهم.

ووجدت الأبحاث أن ثلثي المشاركين يظلون معديين بعد 5 أيام من ظهور الأعراض، وربعهم بعد 7 أيام، وفقا للنتائج التي سلطت عليها الضوء شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتأتي الدراسة الجديدة بعد أن خلص بحث آخر إلى أن معظم المصابين بالمتحور "أوميكرون" لم يدركوا حتى أنهم مرضى كورونا.

العزل الذاتي

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة سيران هاكي، وهي من المعهد الوطني للقلب والرئة التابع لـ"إمبريال كوليدج": "لم يعد هناك شرط قانوني للعزل الذاتي إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية (في بريطانيا)، لكن معظم المرضى يجب عزلهم إلى أن يصبحوا غير معديين".

وتنصح السلطات البريطانية مرضى كورونا بـ"محاولة البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالآخرين لمدة 5 أيام"، إلا أن العزل الذاتي لم يعد ملزما.

وأضافت هاكي: "رغم ذلك، من غير الواضح كيف يمكن الخروج من العزل الذاتي بأمان".

وتابعت: "دراستنا هي الأولى لتقييم المدة التي تستمر فيها إمكانية نقل العدوى باستخدام أدلة واقعية. بالتالي يمكن لنتائجنا أن تقدم إرشادات حول كيفية إنهاء العزل الذاتي بأمان".

وأوضحت الباحثة: "إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية أو ظهرت عليك أعراض بعد الاتصال بشخص مصاب، يجب أن تحاول البقاء في المنزل وتقلل الاتصال بالآخرين".