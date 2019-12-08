تحرير متظاهرين محتجزين لدى "كتائب حزب الله" العراقي (فيديو)

نشر نشطاء فيديو لعملية تحرير مجموعة متظاهرين قيل إنهم كانوا محتجزين لدى "كتائب حزب الله" العراقي.

وقال النشطاء إن المتظاهرين المحررين تعرضوا لتعذيب من قبل "كتائب حزب الله".

ووثق مقطع الفيديو حديثا دار بين أحد المختطَفين والمصور، أكد فيه الأخير أن الخاطفين هم من "حزب الله العراقي".

ولم يصدر عن "كتائب حزب الله" العراقي أي تعليق بهذا الشأن