تحرير 1300 مصري احتجزتهم عصابات جريمة في ليبيا

أعلنت السلطات الليبية الثلاثاء، انها تمكنت من تحرير 1300 مصري كانوا محتجزين من قبل عصابات جريمة في مدينة طبرق الساحلية شمال شرقي البلاد.

وقالت صحيفة "الشاهد" ان تحرير هؤلاء الاشخاص جاء خلال عملية موسعة نفذتها قوة أمنية عسكرية مشتركة واستهدفت أوكار تجار المخدرات والخمور وتجار البشر بمدينة طبرق.

ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي الذي قاد العملية قوله ان "القوة المشتركة شرعت فور وصولها للمناطق المستهدفة بمداهمة أوكار المهربين وتجار الممنوعات والحبوب المهلوسة والخمور".

واضاف ان القوة "حررت حوالي 1300 شخص مصريي الجنسية كانوا محتجزين بإحدى المزارع لمدة 3 أشهر بمنطقة بئر الأشهب تم ترحيلهم فورا عبد المنفذ".

اختطاف وفدية

واختفى نحو 13 شابا من قرية ميت الكرما التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية قبل أيام، حيث انقطع الاتصال بذويهم في مصر، فيما طلب الخاطفون فدية تجاوزت 8 آلاف دولار عن كل شاب ثم تراجعت لتصل إلى نحو 5 آلاف دولار.

وكان أهالي قرية الجزازرة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج جنوب مصر، قد أعلنوا في أكتوبر الماضي اختفاء 16 من أبنائهم في ليبيا منذ 24 سبتمبر الماضي، موضحين أن آخر مكان تواجد فيه الشباب كان بمنطقة قرقاش قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وفي حادثة منفصلة أعلن مواطنون مصريون في مارس الماضي اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا.

وكشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة أطسا بمحافظة الفيوم حينها، أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، وطلبوا فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.

وفي يناير الماضي نجحت السلطات المصرية في تحرير 32 شاباً اختطفتهم عصابات بمنطقة بني وليد في ليبيا وهم من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا جنوب البلاد، حيث سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك وخطفتهم عصابات.