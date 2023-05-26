تحرير 15 مصريا من قبضة عصابة في ليبيا

نجحت وحدات امنية في مدينة أجدابيا بشرق ليبيامن «تحرير» 15 مواطناً مصرياً، كانت عصابة مسلحة خطفتهم لمساومة أسرهم على دفع فدية مالية حيث تحفظت العصابة عليهم في احد المنازل

وقالت المديرية في بيان ان قوات الأمن داهمت وكر العصابة وسط الصحراء الليبية واعتقلت أربعة منهم وعثرت بحوزتهم على أسلحة ومواد مخدرة فيما قالت رئاسة الأركان انها اعتقلت اربعة من افراد العصابة «من رؤوس تهريب المخدرات »، وذلك عندما كانوا يقودون سيارتهم المصفحة ونوهت الى انهم ينتمون الى جنسيات عربية وتم القبض عليهم بعد نصب كمين محكم في أثناء انتظارهم لتسلم إحدى شحنات التهريب.

وقال «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إن من بين المقبوض عليهم مهربا جزائريا يعرف بلقب (الدّون رونالدوا).

وكانت العصابة 20 ألف دينار ليبي، مقابل إطلاق سراحهم، (الدولار يساوي 4.82 دينار)، لافتة إلى أن المصريين المحررين دخلوا ليبيا بطريق شرعية ويحملون مستندات سليمة.

وجاء اعتقال العصابة عقب تقدم عمال مصريين وافدين ببلاغ ضد مجهولين خطفوا اثنين من أقاربهم في أثناء انتقالهما من مدينة المرج (شرقاً) إلى سرت (وسط)

وارتفعت نسبة عمليات الخطف للعمالة الوافدة، سيما المصريين على يد خارجين عن القانون، وإخضاعهم للتعذيب بقصد إجبار أسرهم على تحويل ما يطلبونه من مبالغ مالية.