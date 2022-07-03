تحرير 77 شخصا احتجزهم قساوسة نيجيريون في قبو كنيسة

اعلنت الشرطة النيجيرية انها تمكنت من تحرير 77 شخصا بينهم 23 طفلا دون الثامنة من العمر، كان قساوسة احتجزوهم في قبو كنيسة في ولاية أوندو في وسط جنوب البلاد.

وقالت الشرطة ان القساوسة كانوا بشروا المحتجزين، وهم من أتباع الكنيسة، بالصعود إلى الجنة مع المجيء الثاني ليسوع المسيح.

وقال سكان إن بعض أتباع كنيسة "هول بايبل بيليفر" ظلوا هناك منذ العام الماضي.

وصرحت أوندو فونميلايو أودونلامي، المتحدثة باسم الشرطة النيجيرية، بأن القساوسة في الكنيسة التي تقع على بعد 75 كيلومترا من العاصمة، شجعوا الأعضاء على البقاء وانتظار النشوة التي لا مثيل لها.

وأضافت أن اثنين من القساوسة رهن الاحتجاز، رغم أن المحققين لم يعثروا على أدلة تشير إلى أن أتباع الكنيسة تعرضوا لسوء معاملة أو أجبروا على البقاء في الطابق السفلي.

وأفادت المتحدثة باسم الشرطة النيجيرية بأن القس المساعد قال إنه أخبرهم بما قاله الرب له.

وتعد نيجيريا دولة شديدة التدين، ويحظى الزعماء الدينيون فيها بالتبجيل.