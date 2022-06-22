نيجيريا.. العثور على تلميذتين اختطفتهما "بوكو حرام" قبل 8 سنوات

عثر الجيش النيجيري على تلميذتين سابقتين مما يعرف بـ"فتيات شيبوك" اختطفتهما جماعة "بوكو حرام" الإرهابية قبل 8 سنوات.

وكانت التلميذتان السابقتان من بين 276 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاما، اختطفن من مدرستهن الداخلية في شيبوك شمال شرق نيجيريا، في قضية هزت الرأي العام العالمي.

وقال، الجنرال كريستوفر موسى، القائد العسكري في منطقة شيبوك، إن "الجنود عثروا على الشابتين يومي 12 و14 يونيو الجاري في موقعين مختلفين".

وأضاف: "نحن محظوظون للغاية لأننا تمكنا من استعادة اثنتين من بنات شيبوك".

وأشار إلى أنه عثر على الأولى وتدعى حوا جوزيف، مع مدنيين آخرين في 12 يونيو بالقرب من باما، بعدما هاجمت قوات الجيش معسكرا لجماعة بوكو حرام"، منوها إلى أن "الفتاة الثانية عثر عليها في موقع آخر وبعملية للجيش".

وقدم الجيش الفتاتين للصحافة بينما كانتا تحملان طفلين بين ذراعيهما.

يذكر أن القضية توبعت عبر حملة عالمية حملت عنوان "أعيدوا بناتنا".