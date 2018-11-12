تحطم طائرة أمريكية في بحر الفلبين ونجاة طياريها

سقطت مقاتلة أمريكية في بحر الفلبين بسبب عطل فني اليوم الاثنين، ولكن الطيارين اللذين كانا على متنها تمكنا من القفز بالمظلة.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن طاقم عمل المقاتلة (إف إيه- 18) كان يقوم “بعمليات روتينية” عندما اضطرا للقفز بالمظلة من المقاتلة.

وأضاف البيان: “انتشلت طائرة البحث والإنقاذ التابعة لحاملة الطائرات (يو إس إس رونالد ريغان)، الطيارين على الفور وجرى إعادتهما للسفينة للخضوع للفحص الطبي” وأوضح البيان أن الطيارين بحالة جيدة.

ويشار إلى أن الأسطول السابع الأمريكي، الذي تعد حاملة الطائرة ريغان جزءا منه، شارك في عدة عمليات مؤخرا في المياه الآسيوية.

وكانت مروحية قد تحطمت على متن حاملة الطائرات الشهر الماضي، بعد إقلاعها بفترة قصيرة، مما أسفر عن إصابة أفراد طاقهما. (د ب أ)