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تحطم طائرة إنذار مبكر أمريكية ونجاة طاقمها

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2020 - 03:41
تحطم طائرة إنذار مبكر أمريكية ونجاة طاقمها

تحطمت طائرة إنذار مبكر من نوع "إي - 2 هوك آي" تابعة للبحرية الأمريكية يوم الاثنين قبالة سواحل ولاية فرجينيا، فيما تمكن أفراد طاقمها الأربعة من النجاة.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الأمريكية باتريك غوردن، إن الطائرة تحطمت في حوالي الساعة 16.05 بالتوقيت المحلي (23.05 بتوقيت موسكو)، أثناء تنفيذها رحلة تدريبية بعد انطلاقها من القاعدة العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة نورفولك بولاية فرجينيا.

وأضاف أن قائدي الطائرة وطيارين آخرين "تركوا الطائرة بأمان"، دون تعرضهم لإصابات خطيرة. (وكالات)


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