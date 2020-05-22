تحطم طائرة باكستانية على متنها 90 راكبا في كراتشي

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية، الجمعة، تحطم طائرة على متنها 90 راكبا، قرب مطار كراتشي الدولي، بحسب إعلام محلي.

ونقلت صحيفة “داون” المحلية عن عبد الستار، المتحدث باسم الخطوط الباكستانية تأكيده نبأ تحطم الطائرة.

وأضاف أن الطائرة كانت متجهة من مدينة لاهور إلى كراتشي، وعلى متنها 90 راكبا.

وأظهرت مقاطع مصورة، أعمدة من الدخان تتصاعد من موقع سقوط الطائرة وطواقم الإسعاف تهرع إلى المكان.

وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في جميع مستشفيات كراتشي بسبب حادثة سقوط الطائرة، وفق الصحيفة نفسها. (الأناضول)