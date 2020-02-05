انشطار طائرة بعد خروجها عن المدرج في مطار باسطنبول

خروج الطائرة عن المدرج اثناء الهبوط في مطار صبيحة قرب اسطنبول ادى الى انشطارها قسمين.

قالت صحيفة حريت التركية إن طائرة تخطت المدرج أثناء الهبوط في مطار صبيحة كوكجن في اسطنبول الأربعاء مما أدى إلى تحطمها.

وعرضت وسائل الإعلام التركية لقطات مصورة للطائرة بعد تحطمها وإجلاء بعض الركاب. ونقلت (سي.إن.إن) ترك عن وزير النقل قوله إن الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى.

وذكرت محطة (إن تي في) أن الطائرة كانت قد أقلعت من إقليم إزمير الغربي.

وأعلن وزير النقل التركي أن "لا إصابات في انشطار الطائرة التركية بمطار إسطنبول".

وقال وزير النقل الترك:"ي إن 177 شخصا كانوا على متن الطائرة، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في الحادث، بحسب ما أورد مراسلنا في إسطنبول".

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı ve parçalandı. #Sondakika pic.twitter.com/K0aBStOxQP — Abdi Baktur (@abdibaktur) February 5, 2020

وفي وقت لاحق، عرضت وسائل الإعلام التركية لقطات مصورة للطائرة بعد تحطمها وإجلاء بعض الركاب.

وبحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24"، إن الطائرة قد أقلعت في وقت سابق اليوم من مدينة أزمير صوب مدينة إسطنبول.

وتعود الطائرة وهي من طراز بوينغ 737- 86، إلى شركة بيغاسوس المتخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة

