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تحطم طائرة حربية سورية في السويداء

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:40
صورة متداولة للطائرة الحربية المحطمة
صورة متداولة للطائرة الحربية المحطمة

افادت مصادر اعلامية سورية اليوم الجمعة بتحطم طائرة حربية  في محيط بلدة الخالدية شمال شرقي مدينة السويداء جنوب سوريا، فيما نجا الطيار الذي أصيب بحروق 

ووفق شهود عيان ومواقع اعلامية بينها "نورث برس" وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فقد اشتعلت الطائرة الحربية وتصاعد الدخان منها قبل سقوطها، مشيرين إلى احتمال وجود خلل في الطائرة" وشوهد الطيار وهو برتبة عقيد  من النجاة والقفز من الطائرة قبل سقوطها، وهبط بالمظلة على بعد كيلومترين من موقع تحطم الطائرة وتم نقله الى المشفى الوطني في السويداء، واكدو اصابته بحروق بليغة 

 

 

وتشهد مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية توترات بين النظام والاهالي الذي شنوا عمليات على عصابات تابعة وموالية للامن العسكري كانت تقوم باعمال بلطجة وتشبيح وخطف للمواطنين فيما تحلق الطائرات الحربية السورية والمروحية فوق المدينة انطلاقا من مطار خلخلة العسكري منذ التوترات الامنية خاصة بعد رفض الاهالي المصالحة مع المليشيات الايرانية حيث طالبتها بالانسحاب من مدينتهم بعد اتهامها باقامة مصانع للمخدرات


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