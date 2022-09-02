تحطم طائرة حربية سورية في السويداء

افادت مصادر اعلامية سورية اليوم الجمعة بتحطم طائرة حربية في محيط بلدة الخالدية شمال شرقي مدينة السويداء جنوب سوريا، فيما نجا الطيار الذي أصيب بحروق

ووفق شهود عيان ومواقع اعلامية بينها "نورث برس" وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فقد اشتعلت الطائرة الحربية وتصاعد الدخان منها قبل سقوطها، مشيرين إلى احتمال وجود خلل في الطائرة" وشوهد الطيار وهو برتبة عقيد من النجاة والقفز من الطائرة قبل سقوطها، وهبط بالمظلة على بعد كيلومترين من موقع تحطم الطائرة وتم نقله الى المشفى الوطني في السويداء، واكدو اصابته بحروق بليغة

صور من مكان سقوط الطائرة الحربية السوريّة، في محيط بلدة الخالدية، شمال شرق محافظة السويداء، والتي يبدو أنها سقطت نتيجة عطل فني، حيث لا تشهد المنطقة التي سقطت فيها أي عمليات عسكرية. pic.twitter.com/xRtceBpGK7 — السويداء 24 (@suwayda24) September 2, 2022

وتشهد مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية توترات بين النظام والاهالي الذي شنوا عمليات على عصابات تابعة وموالية للامن العسكري كانت تقوم باعمال بلطجة وتشبيح وخطف للمواطنين فيما تحلق الطائرات الحربية السورية والمروحية فوق المدينة انطلاقا من مطار خلخلة العسكري منذ التوترات الامنية خاصة بعد رفض الاهالي المصالحة مع المليشيات الايرانية حيث طالبتها بالانسحاب من مدينتهم بعد اتهامها باقامة مصانع للمخدرات