تحطم طائرة سودانية في دارفور ومقتل مسؤولين كانوا على متنها

قالت مصادر اعلامية سودانية ان طائرة عسكرية من طراز أنتونوف 12 تحطمت بمدينه الجنينة في إقليم دارفور.
واعلنت إن الطائرة كان على متنها ثلاثة قضاة من زالنجي وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي.
وأشار ناشطون وغردون إلى أن وزير العدل والنائب العام لم يكونوا ضمن ركاب الطائرة المنكوبة في مطار الجنينة.
💢وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري بخير ولم يكُن ضمن رُكاب الطائرة.— Eltayeb Elmosharaf (@ElmosharafEngr) January 2, 2020
على متن الطائرة عميد قائد الطائرة وثلاثة من قضاء زالنجي وموظف من منظمة (WFP)
لم يتم تأكيد وجود ضحايا او مصابيين حتى الان #حل_جهاز_الأمن https://t.co/zCdIbO1i9l
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