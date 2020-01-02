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تحطم طائرة سودانية في دارفور ومقتل مسؤولين كانوا على متنها

منشور 02 كانون الثّاني / يناير 2020 - 06:50
طائرة أنتونوف
طائرة أنتونوف 12

قالت مصادر اعلامية سودانية ان طائرة عسكرية من طراز أنتونوف 12 تحطمت بمدينه الجنينة في إقليم دارفور.

واعلنت إن الطائرة كان على متنها ثلاثة قضاة من زالنجي وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي.

وأشار ناشطون وغردون إلى أن وزير العدل والنائب العام لم يكونوا ضمن ركاب الطائرة المنكوبة في مطار الجنينة.

 

 


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