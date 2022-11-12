تحطم طائرتين عسكريتين بعد اصطدامهما في الجو بمدينة دالاس (فيديو)

اصطدمت طائرتان عسكريتان في الجو قبل ان تتحطما على الارض اثناء عرض في مدينة دالاس بولاية تكساس الاميركية السبت، بحسب ما اكدته ادارة الطيران الفدرالية.

وقالت ادارة الطيران انه لا يعرف على الان كم كان على متن الطائرتين اللتين تشظيتا في الجو وانفجرات احداهما لدى ارتطامها بالارض، وما اذا اصيب احد على الارض في موقع تحطمهما.

واوضحت ان احدى الطائرتين هي من طراز بوينج بي 17 فلاينج فورتس، والثانية من طراز بيل بي -63 كينج كوبرا، مشيرة الى انهما تحطمتا خلال عرض أجنحة سلاح الجو التذكاري.

وشرعت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في التحقيق بالحادث.