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تحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2022 - 05:37
تحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق

تحطمت مروحية عسكرية أثناء هبوط اضطراري خلال العملية العسكرية شمال العراق.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: أنه "في حوالي الساعة 23.45، اضطرت طائرة هليكوبتر من طراز Skorsky لهبوط اضطراري حاد لأسباب فنية"، في منطقة عمليات "مخلب القفل" وهي العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال العراق.

وقالت الوزارة أن الحادث وقع خلال عمليات الإمداد، وأن الطائرة تحطمت.

وتابع البيان "تم انقاذ 7 من افراد المروحية الثمانية وصحتهم جيدة.

مشيرة إلى البحث جار عن شخص مفقود كان على متن المروحية.

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