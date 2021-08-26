تحطم مروحية مكسيكية على متنها مسؤول رفيع

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مروحية "Mil Mi-17"، تابعة للأمانة العامة للبحرية المكسيكية، وهي تحاول الهبوط، قبل فقدان السيطرة عليها وسقوطها من علو منخفض.

وتحطمت طائرة مروحية تقل 20 شخصا على الأقل في ولاية هيدالغو المكسيكية في أثناء محاولتها الهبوط، وكان من بين الركاب إيريك سيسنيروس سكرتير الحكومة المكسيكية في ولاية فيراكروز.

وقال سيسنيروس في تغريدة عبر "تويتر" إنه "بخير لم تقع خسائر بشرية في الحادث"، مضيفا: "نواصل تقديم المساعدة، بسبب وجود بعض الإصابات الطفيفة".

وكانت المروحية تقوم بجولة في المناطق التي أصابها إعصار غريس مؤخرا، والذي ضرب منطقة فيراكروز الساحلية أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع.