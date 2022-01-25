تحطم مقاتلة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

تحطمت أحدث طائرة مقاتلة من طراز F-35 أثناء محاولتها الهبوط على حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب بيان لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي، "الحادث وقع أثناء هبوط المقاتلة على سطح حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي، في 24 يناير 2022.. وأثناء الحادث قفز الطيار بأمان وتم إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية.. الطيار في حالة مستقرة.. كما أصيب في الحادث سبعة بحارة، تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى في الفلبين، فيما عولج البحارة الثلاثة الآخرون على متن الحاملة".

ولفت بيان الأسطول إلى أن الحادث وقع أثناء قيام الطيار بجولة طيران روتينية.

ويجرى حاليا التحقيق في الحادث الذي يعتبر الأول لطائرة من طراز"F35C" .