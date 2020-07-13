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تحطم مقاتلة مصرية ومصرع قائدها

منشور 13 تمّوز / يوليو 2020 - 06:57
تتكرر مثل هذه الحوادث منذ فترة في مصر
تتكرر مثل هذه الحوادث منذ فترة في مصر

 قالت مصادر مصرية إن مقاتلة حربية مصرية سقطت في المنطقة الجنوبية للبلاد، ما أسفر عن مقتل قائدها، الرائد طيار “أحمد أبوزيد”،

ونعى ناشطون مصريون من أصدقاء وأقرباء “أبوزيد” على “تويتر” و”فيسبوك” الطيار الراحل، وتداولوا عددا من الصور له. 

يأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان عسكري بشأن ذلك الحادث تأكيدا أو نفيا، أو توضيح ملابساته.

وقالت وحدة التحقق بـ”الجزيرة مباشر” إنها تأكدت أن الحادث وقع أول أمس السبت، وذلك بعدما تضاربت الأنباء بشأن سقوط طائرة عسكرية مصرية.

وتتكرر مثل هذه الحوادث منذ فترة في مصر، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد “تامر الرفاعي” عن، سقوط طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب ومقتل قائدها.


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