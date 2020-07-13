تحطم مقاتلة مصرية ومصرع قائدها

قالت مصادر مصرية إن مقاتلة حربية مصرية سقطت في المنطقة الجنوبية للبلاد، ما أسفر عن مقتل قائدها، الرائد طيار “أحمد أبوزيد”،

ونعى ناشطون مصريون من أصدقاء وأقرباء “أبوزيد” على “تويتر” و”فيسبوك” الطيار الراحل، وتداولوا عددا من الصور له.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان عسكري بشأن ذلك الحادث تأكيدا أو نفيا، أو توضيح ملابساته.

وقالت وحدة التحقق بـ”الجزيرة مباشر” إنها تأكدت أن الحادث وقع أول أمس السبت، وذلك بعدما تضاربت الأنباء بشأن سقوط طائرة عسكرية مصرية.

ربنا يجعل ابتسامتك ووجهك البشوش وخلقك العالي واعمالك الطيبة مع الجميع واجتهادك في عملك شفيعة لك أمام المولي وربنا يجعلك في درجات الشهداء والصديقين رحمة الله عليك الشهيد الرائد طيار / أحمد ابوزيد ويرزق اهله الصبر pic.twitter.com/YESyATUZtt — Major Sanad Ahmed (@AhmedMegor) July 11, 2020

وتتكرر مثل هذه الحوادث منذ فترة في مصر، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد “تامر الرفاعي” عن، سقوط طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب ومقتل قائدها.