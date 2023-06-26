تحقيق أميركي بإنفجار الغواصة تيتان

أعلن خفر السواحل الأميركي فتح تحقيق لتحديد أسباب انفجار الغواصة تيتان، حيث لقي خمسة من ركابها حتفهم أثناء غوصهم باتجاه حطام سفينة تيتانيك.

وأكد كبير المحققين في خفر السواحل، جيسون نيوباور، خلال مؤتمر صحفي في بوسطن، أن هدفهم الرئيسي هو منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتحسين سلامة القطاع البحري على مستوى العالم.

وقال إنه يتم العمل حاليًا على جمع الأدلة الأولية، بما في ذلك أي حطام موجود في موقع الحادث.

وأضاف نيوباور، أنه التحقيق الأميركي سيتمكن من إصدار رأي بشأن أي ملاحقات قانونية محتملة إذا لزم الأمر.

تحقيق كندي

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الكندية، أنها قامت بفتح تحقيق في حادثة الانفجار الكارثي الذي وقع على متن "تيتان"

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، نقلا عن كينت أوزموند، المفوض في شرطة الخيالة الكندية الملكية، بأنه تم تشكيل فريق من المحققين بغرض تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تحقيق جنائي في الأمر، بهدف التحقق من وجود أي مبررات قانونية لاتخاذ إجراءات جنائية.

قتلى الغواصة تيتان

ولقي المغامر البريطاني هاميش هاردينج وشاه زاده داود وابنه سليمان داود، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن الغواصة ستوكتون راش، والمواطن الفرنسي بول هنري نارجوليه حتفهم على متن الغواصة "تيتان".

وأوضح أوزموند للصحفيين في مقر القوة بمدينة سانت جونز أنه لم يتم تحديد جدول زمني لمدة التحقيقات الأولية، وأنه تم بالفعل إجراء مقابلات مع أفراد من طاقم سفينة الدعم الرئيسية للغواصة "تيتان"، والتي تحمل اسم "بولار برينس"، حيث تشكل هذه المقابلات جزءًا من التحقيقات التي تقوم بها الشرطة.

وعادت السفينة إلى ميناء سانت جونز صباح يوم السبت الماضي، حيث قام محققون في مجال السلامة بتنفيذ تحقيقاتهم على متن السفينة أيضًا.

