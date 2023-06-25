فتح تحقيق في كارثة تيتان.. هل هناك شبهة جنائية؟

أعلنت الشرطة الكندية أنها قامت بفتح تحقيق في حادثة الانفجار الكارثي الذي وقع على متن الغواصة "تيتان"، والذي أسفر عن مصرع خمسة أشخاص.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، نقلا عن كينت أوزموند، المفوض في شرطة الخيالة الكندية الملكية، بأنه تم تشكيل فريق من المحققين بغرض تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تحقيق جنائي في الأمر، بهدف التحقق من وجود أي مبررات قانونية لاتخاذ إجراءات جنائية.

ولقي المغامر البريطاني هاميش هاردينج وشاه زاده داود وابنه سليمان داود، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن الغواصة ستوكتون راش، والمواطن الفرنسي بول هنري نارجوليه حتفهم على متن الغواصة "تيتان".

وأوضح أوزموند للصحفيين في مقر القوة بمدينة سانت جونز أنه لم يتم تحديد جدول زمني لمدة التحقيقات الأولية، وأنه تم بالفعل إجراء مقابلات مع أفراد من طاقم سفينة الدعم الرئيسية للغواصة "تيتان"، والتي تحمل اسم "بولار برينس"، حيث تشكل هذه المقابلات جزءًا من التحقيقات التي تقوم بها الشرطة.

وعادت السفينة إلى ميناء سانت جونز صباح يوم السبت الماضي، حيث قام محققون في مجال السلامة بتنفيذ تحقيقاتهم على متن السفينة أيضًا.

خلاف بين مؤسسي شركة الغواصات ومخرج تيتانيك

واندلع خلاف مؤخرًا بين مؤسسي شركة الغواصات OceanGate وجيمس كاميرون ، مخرج الفيلم الشهير تيتانيك "Titanic" ، الذي اتهم الشركة بأنها متهورة وغير مسؤولة

وأجرى كاميرون ، الذي غاص في حطام تيتانيك أكثر من 30 مرة ، مقابلات خلال الأيام القليلة الماضية لشرح مخاوفه بشأن تصميم الغواصة.

ووفقًا لتقرير "ديلي ميل" ، كشف أن مجتمع التنقيب في أعماق البحار يعتقد عمومًا أن تصميم ألياف الكربون ليس آمنًا.

وأضاف أنه بعد انفجار تيتان ، تمزق الهيكل بفعل الضغط وتحطم الهيكل إلى "قطع صغيرة جدًا"، مشيرا إلى أنه ربما تم تشغيل نظام الإنذار وحاول الطاقم الصعود على متن الطائرة قبل لحظات من الانفجار الداخلي.

تصميم "تيتان"

من ناحية أخرى ، رد المؤسس المشارك لشركة Oceangate Guillermo Sunline على تلك المزاعم ، قائلاً إن كاميرون لم يشارك في تصميم الغواصة السياحية.

في مقابلة مع راديو تايمز ، قال سونلاين إن هناك أفكارًا مختلفة جدًا حول كيفية إنجاز المهمة وكيفية تصميم وبناء الغواصة تيتان.

وقال أيضًا إنه لم يشارك أي خبراء في تصميم الغواصة أو هندستها أو حتى اختبارها ، لذلك كان من المستحيل على أي شخص التكهن بشأن سبب الحادث.

مع ذلك، أشار المتحدث إلى أن كاميرون وآخرين قد أخطأوا في توصيف "أوشن غيت" بأنها تهور، وأكد أن الشركة تلتزم بإجراءات السلامة بشكل كبير، مضيفا أن تخفيف المخاطر كان جزءًا أساسيًا من ثقافة الشركة.

