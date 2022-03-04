تحقيق أوروبي في انتهاكات روسيا في أوكرانيا

كشفت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنّها ستشكّل بعثة من الخبراء المستقلّين للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها روسيا منذ غزوها أوكرانيا.

وقالت البعثة الكندية الخميس في بيان باسم 45 من دول المنظمة إنّه من المتوقّع أن ينتهي وضع التقرير “في غضون ثلاثة أسابيع” لتحديد “الحالات المحتملة لجرائم الحرب” و”عرضها على المحاكم المختصة”.

كما ستقوم المهمة التي أعلنت عنها المنظمة بالاتفاق مع كييف، بتوثيق الأدلة على انتهاك روسيا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقد طلبت 45 من بين 57 دولة عضواً في المنظمة إجراء هذا التحقيق في إطار “آلية موسكو”. ومن بين الدول الموقّعة على الطلب أعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وجورجيا ومولدافيا وصربيا وسويسرا وتركيا.

ويمكن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنشاء هذا النوع من المهام بناء على طلب مجموعة من الدول الأعضاء، وقد تم تنفيذ مبادرة مماثلة عام 2018 للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الشيشان ضدّ المثليين.

واتّهمت حينها المنظمة روسيا العضو فيها أيضاً، بـ”التسامح” مع “نظام إفلات من العقاب” في الشيشان.

وكانت المنظمة أعلنت مساء الأربعاء مقتل امرأة أوكرانية من أعضاء بعثة مراقبيها في قصف نفّذته القوات الروسية على خاركيف (شرق).